Sarıgöllü çiftçiler jeotermale karşı birleşti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan jeotermal santrale karşı çiftçilerin yaptığı itiraz üzerine Manisa Bölge İdare Mahkemesi, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi.

Sarıgöl Ziraat Odası ve çiftçiler, Baharlar Mahallesi'nde kurulması düşünülen jeotermal santrale karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesine itiraz başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, bugün bölgeye keşif heyeti gönderdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar ve çiftçiler, mahkeme keşif heyetini mahalle girişinde 'Jeotermal hayır' yazılı dövizlerle karşıladı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı keşif sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Meydanda toplanan çiftçileri bilgilendiren Aydın Barosu Avukatı Akın Yakan, ''Bugün gerçekleşen keşif sırasında halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması, mahkemenin vereceği karar için önemliydi. JET sürecinde halkın bu sürece dahil edilmesi, halkın ikna edilmesi, halkın rızasının alınması gerek. Bugün burada toplanarak jeotermale karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Son derece anlamlı ve doğru bir karar oldu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz Aydın olarak jeotermalin acısını çekmekteyiz. Bugün Baharlar Mahallemizde söz konusu jeotermal santrali için keşif yapıldı. Bilir kişiler geldi, yerinde incelediler. Verecekleri rapora göre mahkeme karar verecek'' dedi.

Öte yandan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de keşif yapılan bölgeye gelerek, çiftçilere destek verdi.