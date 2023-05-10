Sarıgöllü çiftçiler 'süper meyve aronia'dan umutlu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde “süper meyve” olarak bilinen, menşei Kuzey Amerika olan aronia berry bitkisinin ekimi yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan biyolog Harun Kara, iki dönümlük arazisinde Aronia Berry bitkisi yetiştirmeye başladı. Üretici Galip Şılak ile birlikte bu bitkiyi araştırmaya başlayan Kara, bitkinin Sarıgöl'ün iklim şartlarına uygun olduğunu belirtti. Kara, “Yaptığımız araştırmada bu bitkinin Isparta, Düzce ve Karadeniz bölgesinde yetiştirildiğini öğrendik. Isparta'dan fidanları temin edip bahçemize diktik. Soğuk toleransı yüksek olan bitki, çalı formunda olup dikildikten iki yıl sonra meyve vermektedir” dedi.

Galip Şılak ise, “İşçiliğin, zirai mücadelenin az yapıldığı ürünleri araştırmaya başladık. Bölgemizin iklim ve toprak yapısını da göz önünde bulundurarak aronia berry isimli bir bitki dikkatimizi çekti. Bitki çeşidini seçerken ekonomik kazancını da inceledik. Bu bitkinin gıdadan ilaç sektörüne kadar birçok alanda kullanıldığını ve ekonomik değerinin yüksek olduğunu gördük” dedi.