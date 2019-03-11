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Sarıgöllü çiftçilerden fidan pazarına yoğun ilgi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kurulan fidan pazarına çiftçiler yoğun ilgi gösterirken, pazarda fidanlar kısa sürede tükendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan fidan pazarına çiftçiler yoğun ilgi gösterirken, pazarda fidanlar kısa sürede tükendi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte fidanlar toprakla buluşmak üzere pazardaki yerini aldı. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda özellikle Sarıgöl ilçesinde yetiştirilebilen şeftali, portakal, zeytin, üzüm, kiraz, cennet elması, erik gibi bir çok fidan yer aldı. Çiftçiler tarafından satın alınan fidanların toprakla buluşturulduğunu söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Çiftçilerimiz zevk için meyve fidanlarını alarak doğal meyve yetiştirmekte. Bizim gerçek gelirimiz Sultaniye üzüm meyvesidir" dedi.

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