Sarıgöllü çocuklara 'Ramazan Şenliği' düzenlendi

Sarıgöl Mimar Sinan Parkında çocuklara yönelik olarak hazırlanan etkinlikte, çocuklara danslar, Hacivat-Karagöz oyunları, orta oyunları gibi oyunlar sergilendi. Çocuklar, eski Ramazan günlerini aileleri ile birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinliklere katılan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezimiz tiyatro bölümü ve halk oyunları ekiplerimizin hazırladığı program iki gün boyunca Ramazan Şenlikleri adı altında çocuklarımız için açık havada oynandı. Çocuklarımız geçmişte Ramazan ayında yapılan eğlenceleri yaşadılar ve bu etkinlikler belleklerinde kaldı. Bu tür etkinliklerimiz Ramazan süresince devam edecek." dedi.

Aileler de yapılan Ramazan şenliklerden memnun olduklarını dile getirdi.