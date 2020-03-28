İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöllü esnaftan dezenfekte çalışması

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 bin esnafın iş yerinde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 bin esnafın iş yerinde dezenfekte çalışması başlatıldı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışması başlatıldı. İlk etapta sanayi esnaflarının iş yerlerinin dezenfekte edilmesiyle başlatılan çalışmada toplamda 2 bin esnafın iş yeri dezenfekte edilecek. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, "Tüm dünyayı saran korona virüs salgını ülkemizde de görülmesi üzerine Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, virüsle mücadele kapsamında ilçedeki 2 bin esnafımızın iş yerlerini kurduğumuz ekiple dezenfekte yapmaya başladık. İlk önce sanayi bölgelerimizde bulunan esnafların iş yerleri dezenfekte olacak. Hafta içerisinde de çarşı esnafımızın iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarımız devam edecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.