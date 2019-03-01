Sarıgöllü gençlerin tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Neferge Kültür-Sanat Derneğinin tiyatro grubu tarafından sahnelenen "The Yalan" adlı oyun, izleyenlerden tam not aldı.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'nda sahneye çıkan Sarıgöllü amatör tiyatro grubunun performansı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. İlçedeki Neferge Kültür-Sanat Derneğinin Sarıgöllü gençlerinden oluşan tiyatro grubu tarafından yazılıp sahnelenen "The Yalan" adlı oyun, büyük beğeni topladı. Komedi türündeki oyunda çevre kirliliğine dikkat çekildi. Oyun sonunda konuşan Neferge Sahne Tiyatro Gurubu Yönetmeni Pınar Yalçın, ''Derneğimiz; öğrenciler, öğretmen, esnaf, memur çeşitli yaş gruplarından oluşan bir topluluktur. Dernek olarak tiyatro etkinliğinden ayrı olarak halk oyunları, dans, resim, müzik dallarında etkinlik yapmaktadır. Sarıgöl'de yeni oynadığımız 'The Yalan' oyunu ile 13. tiyatro oyunumuzu sahneledik'' dedi.

Tiyatro oyununu, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara, Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve Mahalleri Kırsal Kalkındırma Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi de izledi.