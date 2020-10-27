Sarıgöllü hayırsever pandemi tedavi merkezi kurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir hayırsever katkılarıyla İlçe Devlet Hastanesi bahçesine Pandemi Tedavi Merkezi kurulacak.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde korona virüs salgınına karşı duyarsız kalmayan hayırsever iş adamı Hüseyin Gümüşlü, Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesine 150 metrekarelik pandemi tedavi merkezi kurulması için katkı sağladı. Pandemi tedavi merkezi yapımı için ilk kazma vurulırken, tedavi merkezinde dört oda ve tuvaletlerin bulunacağı öğrenildi. Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanan tedavi merkeziyle ilgili bilgi veren Sarıgöl Devlet Hastanesi Baş Hekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman "Hayırsever Hüseyin Gümüşlü sağlığa verdiği hizmetler saymakla bitmez. Hastanemizin çeiştli ihtiyaçlarını karşıladı. Bu kez de ricamızı kırmadı ve 150 metrekarelik alana pandemi tedavi merkezi yaptırmaya başladı. Kasım ayının sonuna kadar tamamlanacak. Dört odalı olacak, içersinde tuvaleti de olacak. Tüm masraflarını hayırseverimiz Hüseyin Gümüşlü karşılayacak. Korona virüs tehlikesi geçene kadar burada salgından etkilenen hastalara hizmet verecek. Tehlike geçtiğinde ise bu yapılan bina diş polikliniği için hizmet verecek" dedi.

İlçede 41 yıldır vergi rekortmeni olan iş adamı Hüseyin Gümüşlü, "Kazandığımı önce vergimi vererek huzur buldum. Bu bana yetmedi. Kazandığım parayı ilçem için yapılacak olan eserlere vermeye başladım. Bu ben de ayrı bir haz vermeye başladı. Çobanlık yaparken köyüm olan Tırazlar'da 'Bir gün zengin olursam okul yaptıracağım' sözünü verdim. Ben ilkokul mezunuyum. Şimdi kendi mahallemde kendi adımın verildiği ilkokul ve ortaokul yaptırdım. Sarıgöl'de cami yaptırdım. Şu an Sarıgöl Hüseyin-Şermin Anaokuluna ek bina yapımına ve Sarıgöl Devlet Hasatnesi'ne pandemi tedavi merkezi yaptırmaktayım" diye konuştu.