Sarıgöllü minik öğrenciler Etnografya müzesini ziyaret etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki minik öğrenciler ilk kez bir müze ziyareti yaparak eski toplumların kullandığı eşyaları merakla inceledi.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 1/A ve 2/B öğrencileri kısa adı SADER olan Sarıgöl Tabiat ve Kültür Değerlerini Koruma Derneğinin bünyesindeki Etnografya Müzesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. Minik öğrenciler geçmişten kalan eserleri ilgiyle incelerken sınıf öğretmenleri Hatice Özkan ve Ayşe Kızılaslan gezinin öğrenciler için oldukça yararlı olduğunu ifade etti.