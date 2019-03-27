Sarıgöllü miniklerden kütüphaneye ziyaret

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Osman Keskin Anaokulunun minik öğrencileri Kütüphaneler Haftasında Sarıgöl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Sarıgöl Osman Keskin Anaokulunun 25 minik öğrencisi Kütüphaneler Haftasında halk kütüphanesini ziyaret etti. Küçük yaşta çocuklara kütüphaneyi sevdirmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara çikolata ve balon ikram edildi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Kütüphane Müdürü Hatice Bulanık, kütüphane hakkında bilgi verdi. Öğretmenleri Şeyda Çelik ise kütüphaneyi öğrencilerin tanımalarından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sarıgöl Sosyal Güvenlik Kurumu Şube Müdürü Niyazi Kara, kütüphaneyi ziyaret eden minik öğrencileri çeşitli hediyeler vererek kütüphaneye de kitap bağışında bulundu.