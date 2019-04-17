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Sarıgöllü öğrencilerden Bilim Fuarı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Dindarlı Ahmet Yoldaş İlköğretim Kurumları tarafından okul bahçesinde açılan Bilim Fuarı öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Dindarlı Ahmet Yoldaş İlköğretim Kurumları tarafından okul bahçesinde açılan Bilim Fuarı öğrencilerden yoğun ilgi gördü.


Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş İlköğretim Kurumları tarafından okul bahçesinde Bilim Fuarı düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan bilimsel çalışmalar ve projeler sergilendi. Fuarın TÜBİTAK 4006 kapsamında 5 aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyleyen Fen Bilgisi Öğretmeni Gülnur Yavuz, projeye desteklerinden dolayı öğrencilerine teşekkür etti.


Sergiye olan ilgilerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Ahmet Balamutcu öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

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