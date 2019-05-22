Sarıgöllü öğrencilerden sosyal yardımlaşma etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu tarafından ilçede ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek, hazırlanan Ramazan kolileri ailelere teslim edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu ihtiyaç sahibi ailelere karşı duyarsız kalmadı. Okul Müdürü Selçuk Erol ve okul öğretmenleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için veliler tarafından yapılan yardımlarla Ramazan kolileri hazırlandı. Ailelerin yaptıkları yardımlarla hazırlanan Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Öğrencilerin aileleri tarafından getirilen çeşitli gıda maddeleri okul müdürü başkanlığında öğretmenlerden oluşan bir komisyonun çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Okul Müdürü Selçuk Erol, "Öğrencilerimizin sosyal yardımlaşmanın önemini ve paylaşma duygularını geliştirmek amaçlı bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Gelen gıda erzaklarını belirlediğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ailelerin evlerine ziyaret ederek teslim edeceğiz. Öğrencilerimizin sosyal yardımlaşma ve paylaşma duyguları bizleri sevindirdi" dedi.