Sarıgöllü öğrencilere 'Sınav kaygısı' semineri

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sarıgöl'de ‘Sınav kaygısı ile nasıl baş edilir' adlı seminer düzenlendi.

Sarıgöllü öğrencilere sınavlara hazırlık konusunda destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sınav kaygısı ile nasıl baş edilir' adlı seminer düzenlendi. Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerin konuşmacılığını Psikolog Aycem Öztürk yaptı. Seminere katılım sağlayan üniversiteye hazırlanan öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatan Psikolog Aycem Öztürk, 'başarısız olacağım' olgusunu kabullenen bireyin, fiziksel açıdan da olumsuz duruma girmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Stres yapmayacak, rahat ve güçlü hissedeceğiz

Psikolog Aycem Öztürk, “Kaygı aslında o andaki fizyolojik durumumuzun göstergesidir. Kaygıyı sıklıkla zihinsel düzeyde ifade etmek kolay olabilir ancak fizyolojik düzeydeki belirtileri fark etmek kaygı ile baş etmede temel adımlardan biridir. Kaygı, sıkıntı, huzur, mutluluk gibi birçok duygu fiziksel olarak bedenimizde hayat bulur. Günlük hayatımızda çoğunlukla farkında olmasak da bizi rahatsız eden hislere karşı kayıtsız kalamayız. Bedendeki tehlike sinyallerinin farkına varmak ve bedeni tekrar güvenli moda getirmek için beden tarama, nefes ve gevşeme egzersizlerini uygulayabiliriz. Stres, en büyük düşmanımızdır. Sınav öncesi kendimizi rahat ve güçlü hissetmek başarıya giden yolda bize çok yardımcı olacaktır” dedi.

Seminerde Psikolog Aycem Öztürk, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Seminere katılım sağlayan öğrenciler ise oldukça verimli geçen seminer için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin devamlı olacağını belirtti.