Sarıgöllü tiyatrocular Alaşehir'de sahne aldı

oyununu Alaşehirli tiyatroseverler için sahneledi.

Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneği tiyatro ekibi Alaşehir'de sahneye çıktı. Tiyatro ekibi Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Şehit Polis Fethi Sekin Gençlik Merkezinde 2 perdelik "The Yalan" adlı komedi oyununu sahneledi. Çevre bilincinin anlatıldığı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük alkış aldı. Doğanın katledilmesine seyirci kalınmaması için böyle bir oyunu hazırladıklarını söyleyen Yönetmen Pınar Yalçın, "Doğanın katledilmesine seyirci kalmayalım. Doğa bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Oyunumuzda bir yandan güldürürken diğer yandan bir çevre bilinci de vermek istedik" dedi.

Alaşehir'de kendilerine olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirten Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mehmet Nuri Hancı, "Tiyatro topluluğu olarak 8 yıldır tiyatro yapıyoruz. Bu oyunla birlikte 13. oyumuzu sergiledik. Gösteriye Alaşehir'den büyük ilgi gösterdiler" diye konuştu.