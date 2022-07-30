Sarıgöllüler sıcak havada mesire alanına akın etti

Hava sıcaklıklarının hayatı olumsuz etkilediği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde vatandaşlar serin yerlerde dinlenme fırsatı için yaylaları seçiyor.

Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde bulunan Asar Yaylası serinlemek isteyenlerin adeta akınına uğradı.

Sarıgöl'ün tek mesire yeri olan Asar Piknik alanı çevre halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarının başlamasıyla ve aşırı sıcakların bastırmasıyla Sarıgöllü vatandaşlar mesire alanında toplanıyor. Alemşahlı Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz aylarda ihale ile işletmeye açılan Sarıgöl'ün tek mesire alanı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen kişiler, alana akın ederek ağaçların arasında piknik yapıp serinliyor.

Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler geliyor

Sadece Sarıgöl'den değil çevre il ve ilçelerden de güzel vakit geçirmek için vatandaşlar mesire alanına geliyor. Denizli'den gelen ve alanı çok beğendiğini belirten Umut Demiral, ''Buraya Denizli'den geldim. Sarıgöl'de bulunan akrabalarımızın yanına gezmeye gelmiştik. Günümüzü boş geçirmemek için ailecek piknik yapmaya geldik. Serin bir havası var. Sıcaktan kaçmak adına tam ideal bir yer. İster içeriden ister de kendiniz bir şeyler getirip yiyebiliyorsunuz. Bu sıcak günlerde herkese tavsiye edebileceğim bir yer'' ifadelerini kullandı.