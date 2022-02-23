Sarıgöl'ün 30 milyonluk yatırımında sona gelindi

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Sarıgöl ilçesinde hayata geçirdiği 30 milyon TL yatırım bedelli Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat çalışmalarında son aşamalara gelindi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile Atıksu Arıtma Tesisleri yatırımlarını hızla sürdürüyor. İdarenin 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak bunu takiben tesiste teknik donanım işleri başlayacak.

Günlük 2 bin 800 metreküp atıksu arıtacak

Sarıgöl'ün tüm nüfusunun, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi ve civardaki 17 mahallenin de faydalanacağı tesisin inşaat çalışmalarında son aşamalara gelindi. Gediz'in temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel atıksu arıtabilecek kapasiteye sahip tesisin, planlanan tarihten önce bitirilmesi hedefleniyor.

“Sarıgöl ve bölge tarımı için de büyük bir yatırım”

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu ile Sarıgöl ilçemizde hayata geçireceğimiz Atıksu Arıtma Tesisinde inşaat çalışmalarında son aşamalara gelindi. Hedefimiz sözleşmedeki süresinden daha önce bitirerek çevreci yatırımımızı bir an önce işletmeye almak” dedi.