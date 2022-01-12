Sarıgöl'ün beyaz melekleri Almanya'da 'Yaşlı bakımı' staj çalışması yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen 2020 yılı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (K102) kapsamında Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Avrupa'daki Geriatrik Bakımın Beyaz Meleklere Entegrasyonu' Projesi için 18 öğrenci 6 öğretmen ile 16 Ocak 2022-05 Şubat 2022 tarihlerinde Almanya'da staj faaliyetine katılacak.

Proje hakkında bilgi veren Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alan Şefi ve Proje Koordinatörü Meryem Akcalı, "2020 yılında kabul edilen projemizin Erasmus+staj faaliyeti Covid 19 Enfeksiyon Hastalığı Karantina tedbirleri nedeniyle yapamamıştık. Öğrencilerimize Sarıgöl Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle Almanca dil hazırlığı yaptık. Projemizle; öğrencilerimizi yaşlı bakımında bilgi ve uygulama becerisinde yeterli hale getirerek, iş istihdamında yer almalarını sağlamak, üniversite eğitiminde yaşlı bakım alanı programını tercih ederek nitelikli personel olmaları yolunda hazırlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, ulus ötesi yaşlı bakım uygulamalarını yerinde görecek, kültürleri tanıma ve kültürel gezi faaliyetlerine katılacaklardır. Okulumuz 12. sınıf Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dalında eğitim gören 18 öğrencimiz Almanya'da 3 farklı Yaşlı Bakım Merkezinde 21 gün staj faaliyeti yapacaklardır. Refakatçi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle, okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, başarılı bir proje yürütmek istiyoruz.” dedi.

Proje sonunda katılımcı öğrencilere sertifika verilecek.