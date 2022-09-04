Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla tören düzenlendi. Düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılındaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Sunulan çelengin ardından günün anlam ve önemi belirtilen konuşmalar yapıldı. Şiirlerin okunduğu törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı J.Teğmen İsmet Altun, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, resmi daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları verilecek konserler ile son bulacak.