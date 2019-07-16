Sarıgöl'ün ilk üzümleri Rusya'ya

Manisa'nın Sarıgöl Ovasından ilk üzüm hasadına başlandı. Erkence üzüm olarak bilinen Trakya İlkeren türü üzümlerin hasadına başlanırken ilk üzümlerin Rusya'ya ihracatının yapılacağı öğrenildi.

Sarıgöl-Buldan Eski Karayolu üzerinde Namık Özyıdız tarafından yetiştirilen Trakya İlkeren üzümü ihracatçı Ekrem Soylu tarafından satın alındı. Kesimlerine bugün başlanan Trakya İlkeren üzümü firma tarafından alınarak, ihracatın başlayacağı 21-22 Temmuz'a kadar soğuk hava depolarında ön soğutma yapıldıktan sonra ihracatın başlaması ile birlikte Rusya'ya gönderilecek.

İlk ihracatı Rusya'ya yapacaklarını kaydeden Ekrem Soylu firmasının üzüm eksperi Halil İbrahim Ayan, "Bugün itibariyle Sarıgöl Ovamızda ilk erkence üzüm olan Trakya İlkeren üzümlerinin kesimine başladık. Üzümlerimizi kesip hemen yurt dışına gönderemiyoruz. Çünkü ayın 20'sinde yurt dışına çıkış iznimiz var. Önce ön soğutmada çekirdek ısısını artı iki dereceye düşürüp dinlenme odalarına alıyoruz. Dinlenme odalarına aldıktan sonra da ayın 21'i, 22'si gibi Allah'ın izniyle ilk olarak Rusya'ya üzümü gönderiyoruz. Bu vesileyle tüm çiftçilerimizin yapmış oldukları emeklerin karşılığını almasını ve biz alıcılar olarak da herkesin para kazanmasını diliyoruz. Ovamız bu sene güzel.

Öte yandan Sarıgöl'de ilk üzüm hasadını yaptıran üretici Namık Özyıldız, "Üzüm sezonu ilçemize hayırlı uğurlu olsun." diyerek, Trakya İlkeren üzümlerinin siyah renkli ve oldukça lezzetli bir üzüm türü olduğunu sözlerine ekledi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, ilçede 130 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini belirterek, "İlçemizde ağırlıklı olarak Sultaniye üzümü hakimdir. Ayrıca dokuz çeşit çekirdekli üzüm çeşitleri de var. Erkence dediğimiz Trakya İlkeren ve Süperyol üzümlerin hasadına başlandı." dedi.