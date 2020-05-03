Sarıgöl'ün mezarlıklarında hummalı çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele noktasında üzerine düşen görevleri aksatmadan yerine getirirken, diğer yandan da tüm İslam alemi için büyük önem arz eden Ramazan Bayramına yönelik olarak çalışmalar sürdürüyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının başlangıcından itibaren mezarlıkların mevcut şartlarının iyileştirilmesi için yoğun bir program uygularken, Sarıgöl ilçesinde de faaliyetler bu kapsamda devam ediyor. Mezarlıkların temizliği, yabani ot ilaçlaması, ağaç budama işleri, bakım ve onarım çalışmaları, ivedilikle yerine getiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Daire Başkanı Melek Demirbaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, il genelindeki mezarlıklarda uygulanmak üzere yoğun bir programa başladık. Ekiplerimiz, mezarlıkların kabir ziyaretlerinde daha düzenli ve temiz bulunması için çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.