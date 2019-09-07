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Sarıgöl'ün üç mahallesine sağlık evi kazandırıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı üç mahallede, biri Sağlık Bakanlığı, ikisi ise hayırseverlerin katkılarıyla 3 adet sağlık evi yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı üç mahallede, biri Sağlık Bakanlığı, ikisi ise hayırseverlerin katkılarıyla 3 adet sağlık evi yapıldı.


Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, üç mahalleye sağlık evi yapımın tamamlandığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Kızılçukur Mahallesine aile sağlık merkezi, 8 yıl önce elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden İrfan Gök'ün babasının 48 bin TL'lik desteği ile Dindarlı Mahallemize sağlık evi ve yine hayırseverlerin katkılarıyla da Dadağlı Mahallesinde devam eden sağlık evlerimizin yapımı tamamlandı. Sağlık evlerinin önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Üç mahallemiz sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanacak. Sağlık evlerinin yapımında katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ederim'' dedi.

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