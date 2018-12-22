Sarıkamış şehitleri Manisa'da anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi iş birliğinde Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nın en zor safhalarından biri olan Sarıkamış'ta 90 bin Türk askeri donarak vatanları uğruna canlarını feda etti. Tarihin en dramatik savaşlarından biri olan Sarıkamış Harekâtı'nda şehit olan vatan evlatları Manisa'da düzenlenen programla anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi iş birliği ile Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programı Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir,Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan ve çok sayıda vatandaş takip etti. Programdan önce davetliler askerimizin zorlu iklim, arazi koşullarına, düşmana ve yokluğa karşı Sarıkamış'ta verdiği mücadeleyi anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu. Vatan savunmasında canlarını fedan eden şehitlerimiz dualarla anıldı.

Programda daha sonra Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. Demir, askerlerimizin Sarıkamış'ta eşsiz yiğitlik, fedakârlık ve kahramanlık destanı yazdığını belirtti. Demir'in ardından Doçent Doktor Cengiz Çakaloğlu, ‘Sarıkamış Harekâtı' ile ilgili bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “Ben kim miyim? Ben mazlumların umuduyum. Ben kim miyim? Ben cihanının gururuyum. Ben kim miyim? Ben bu vatan için, ben bu devlet için, ben bu millet için, ben ezan için, ben ay yıldızlı bayrak için. Yemen'in kızgın çöllerinde ölmeyi de bilen, yanmayı da bilen, Sarıkamış'ta eksi 40 derecede donmayı da bilen kahraman Türk askeriyim. Ruhları şad olsun” ifadesinde bulunan Çakaloğlu katılımcıları duygulandırdı.

Çakaloğlu'nun konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Hazar” adlı oyun sahnelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Batuhan Nil ve Selim Can Doğancı'nın birlikte yazıp yönettikleri “Hazar” adlı oyun büyük beğeni topladı. Tiyatro oyunun ardından ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği ekibi tarafından Sarıkamış'ın dramına adanmış çok sayıda türküyü seslendirdi.

Programda son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Şehide Mektup” konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllere takdim edildi.