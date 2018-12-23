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Sarıkamış şehitleri Spil'in zirvesine yapılan yürüyüşle anıldı

Genel merkezi Manisa’da bulunan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe 21 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Genel merkezi Manisa'da bulunan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe 21 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Yürüyüşün sonunda 1517 metre rakımlı Spil Dağı'nın zirvesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.


Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için organize edilen yürüyüşe Manisalı 21 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu üyesinin katıldığı yürüyüş öncesi bir açıklama yapan derneğin Kurucu Genel Başkanı Öztürk Demir, “Bugün 23 Aralık. Sarıkamış Harekatı'nın başlama tarihi dündü. Biz bugün Allahuekber Dağları'na çıkar gibi Spil Dağı'na yürüyüş yapacağız. Yaklaşık 21 STK ile beraber Spil Dağı'nda bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşün amacı Sarıkamış'ta yaşanan o dramı, o acıyı, askerlerimizin, şehitlerimizin yaşamış oldukları o günü bir nebze olsun yaşamak ve anlayabilmek için buradayız. Faik Çavuş'un dediği gibi yanımızdaki arkadaşlarımızı göremeden yürüdük. Onlar arkamıza bakmadan yürüdük, çünkü hepsi donarak şehit oldu. Biz de o günü anmak için bugün Spil Dağı'ndayız” dedi.


Şehitleri anma yürüyüşü 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın zirvesinde son buldu. Katılımcılar, zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

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