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Sarınasuhlar'ın sıkıntıları Yunusemre ile ortadan kalktı

Yunusemre Belediyesi, Sarınasuhlar’da yaptığı çalışmalarla mahalledeki sıkıntıları ortadan kaldırdı.

Yunusemre Belediyesi, Sarınasuhlar'da yaptığı çalışmalarla mahalledeki sıkıntıları ortadan kaldırdı.


Yunusemre Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını gözeterek yaptığı çalışmalarla sıkıntıları bir bir ortadan kaldırıyor. Sarınasuhlar Mahallesi'nde de hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, mahalle camisinin su tesisatını yenilerken; yollara stabilize malzeme serimi yaparak, 2 bin 740 metrekare parke taşı döşedi. Çevre ve meydan aydınlatması da yapan ekipler, muhtarlık binasını tadilattan geçirerek oyun parkını yeniledi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

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