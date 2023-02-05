Şarkılar Barış Manço için söylendi

yılında Türkiye'nin en çok sevilen Acapella gruplarından olan SesverSus Acapella grubunun sahne aldığı Barış Manço'yu anma gecesi düzenledi.

yılında Barış Manço'yu anma gecesi düzenledi. Gecede Türkiye'de sadece seslerini enstrüman olarak kullanan tanınmış topluluklarından olan "SesVerSus Acapella Topluluğu", Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Barış Manço severlere seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Programa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Söylenen şarkılara salonu dolduran misafirler hep birlikte eşlik etti. SesVerSus üyeleri salonda bulunan tüm çocukları sahneye davet ederek, Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını çocuklarla birlikte seslendirdi.

Gecenin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir sahneye çıkarak, grup üyelerine hediye takdiminde bulundu. Grup üyeleri program sonrasında vatandaşların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek, vatandaşlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.