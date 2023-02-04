“Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkıları” projesi ilgi gördü

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Salihli Belediyesinin katkıları ile düzenlenen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan koro, ilk konserini gerçekleştirdi. Şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda verilen konserde, Türk müziğinin değişik makamlarından oluşan ve sevilen eserler yer aldı. Konserde dinleyiciler de şarkılara zaman zaman eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi. Konsere Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, huzurevi müdürü Seyfettin Erkaya, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz'ün yanı sıra huzurevi sakinleri, engelli vatandaşlar ile davetliler katıldı.