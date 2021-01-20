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Şartları yerine getiren okullara 'Okulum temiz' belgesi verildi

Manisa’da Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme” kılavuzu doğrultusunda uygunluk şartlarını sağlayan okullara Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Okulum Temiz’ belgesini takdim etti.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme” kılavuzu doğrultusunda uygunluk şartlarını sağlayan okullara Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ‘Okulum Temiz' belgesini takdim etti.


Şehzadeler ilçesinde bulunan tüm okulların hazırlık yaparak belge başvurusu yaptığını söyleyen Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ilçe sorumlusu Aydın Çürük, “Belge alan okullarımızın sayısı yüzde 90'a ulaştı. Yakın bir zamanda hedefimiz yüzde 100'e ulaşmaktır. Yürütülen proje kapsamında, 2. Dönem açılmadan tüm okullarımız eğitime hazır olacaktır” dedi.


Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ise, “İlçe olarak yoğun bir hazırlık yaptık. Şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, tüm birimlerimiz ve personelimiz ile sahadaydık. Canla başla yapılan çalışmalar sonucu okullarımızın tamamına yakını ‘Okulum Temiz' belgesini yüzünün akıyla almaya hak kazandı. Hedefimiz bir hafta içinde yüzde 100'e ulaşıp, okulların 2. Döneme sorunsuz hazır olmasıdır. Müdürlüğümüzce tüm okullarımıza imkânlar ölçüsünde destek olduk. Ekip halinde gerekli çözümleri başarıyla ürettik. Bu projede tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum. İnşallah, 2. Dönem Milli Eğitim açısından çok güzel ve verimli olur.” dedi.

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