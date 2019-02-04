Saruhanlı 7 yıl önceki nüfusunu geçti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin genel nüfusu, bir önceki yıla göre 401 kişi artarak 54 bin 660'a yükseldi. 2011 yılında 54 bin 364 nüfusa sahip olan Saruhanlı'da 4 yıl boyunca düşen nüfus, son 3 yılda artışa geçerek 7 yıl önceki nüfusunu geçmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. TÜİK'in verilerinden derlenen bilgiye göre, Saruhanlı'nın genel nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 54 bin 660 olarak belirlendi. İlçedeki nüfusun 27 bin 388'i erkeklerden, 27 bin 272'si kadınlardan oluşuyor.

İlçe merkezinde bulunan 8 mahallenin nüfusu geçen yıla göre bin 10 kişi artarak 19 bin 957'ye yükseldi. İlçe merkezi dışında kalan 42 mahallenin toplam nüfusu da 609 kişi azalarak 34 bin 703'e geriledi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin güncel nüfusunda merkezde artış, merkez dışındaki mahallelerde düşüş görüldüğünü ancak genel anlamda bir nüfus artışı olduğunu bildirdi.

Saruhanlı'nın geriye dönük yedi yıllık nüfus rakamları ise şöyle:

"2017: 54 bin 259, 2016: 53 bin 921, 2015: 53 bin 692, 2014: 53 bin 684, 2013: 53 bin 821, 2012: 54 bin 160, 2011: 54 bin 364."

Saruhanlı 17 ilçe içinde 8. kalabalık ilçe oldu

Açıklanan 2018 sonuçlarına göre nüfusu 1 milyon 429 bin 643 olan Manisa'nın ilçelerindeki nüfuslar ise şöyle oldu: "Yunusemre 239 bin 324, Akhisar 171 bin 381, Şehzadeler 171 bin 116, Turgutlu 163 bin 223, Salihli 161 bin 562, Soma 108 bin 981, Alaşehir 104 bin 507, Saruhanlı 54 bin 660, Kula 44 bin 410, Demirci 41 bin 135, Kırkağaç 39 bin 790, Sarıgöl 35 bin 957, Gördes 28 bin 182, Selendi 20 bin 291, Ahmetli 16 bin 530, Gölmarmara 15 bin 247, Köprübaşı 13 bin 347."