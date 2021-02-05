Saruhanlı artan nüfusuyla cazibe merkezi haline geliyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin genel nüfusu, bir önceki yıla göre 630 kişi artarak 55 bin 970 oldu. Manisa merkeze en yakın ilçe konumunda bulunan Saruhanlı'nın ilçe merkezinin nüfusu ise geçen yıla göre bin 191 kişi artarak 22 bin 400'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 yılı sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in verilerinden derlenen bilgiye göre, Saruhanlı'nın genel nüfusu 2020 yılı sonu itibariyle 55 bin 970 olarak belirlendi. Nüfusun 28 bin 93'ü erkeklerden, 27 bin 877'si kadınlardan oluşuyor.

Merkez arttı, kırsal azaldı

İlçe merkezinin nüfusu geçen yıla göre bin 191 kişi artarak 20 bin 400'e yükseldi. İlçe merkezi dışında kalan 42 mahallenin toplam nüfusu da 561 kişi azalarak 33 bin 570'e geriledi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin güncel nüfusunda merkezde artış, merkez dışındaki mahallelerde düşüş görüldüğünü ancak genel anlamda bir nüfus artışı olduğunu bildirdi.