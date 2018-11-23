Saruhanlı Belediyesi Çamlıyurt Mahallesine düğün salonu yaptı

Saruhanlı'da 4 yılda 5 mahalleye çok amaçlı salon ve düğün salonu kazandıran Saruhanlı Belediyesi, 6. düğün salonunu Çamlıyurt Mahallesinde inşa etti.

Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Çamlıyurt Mahallesini ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı İbrahim Bakırlı ile birlikte düğün salonunda incelemelerde bulundu.

Başkan Yaralı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Çamlıyurt Mahallesinde 250 kişilik kapasiteye sahip, 270 metrekare alan üzerinde modern bir düğün salonu yaptıklarını kaydetti.

Yakın zamanda hizmete açılan düğün salonda gelin odası ve tuvaletlerin yanı sıra düğün ve cemiyetlerde kullanılması amacıyla yemek pişirme yeri de yapıldığını ifade eden Yaralı, şunları kaydetti:

“Çamlıyurt Mahallemize hayırlı olsun. 6. düğün salonumuzu Çamlıyurt'a kazandırdık. Saruhanlı Belediyesi olarak geriye dönük 4 buçuk yılda Taşdibi, Gümülceli ve Büyükbelen'e düğün salonu, Koldere ve Halitpaşa'ya da çok amaçlı salon olmak üzere 5 mahalleye dev tesisler inşa ettik. Öte yandan Adiloba, Alibeyli, Apak, Gökçeköy, İshakçelebi, Kayışlar, Koldere, Halitpaşa, Çullugörece, Lütfiye ve Paşaköy mahallelerimizdeki mevcut düğün salonlarında bakım ve onarım yaptık. Koldere, Kayışlar, İshakçelebi ve Gökçeköy mahallelerimizdeki düğün salonlarının önüne yazlık düğün bahçesi inşa ettik. Halitpaşa'da yapımı tamamlanan çok amaçlı salonun bahçesine de yazlık düğün bahçesi yapacağız.”

Öte yandan Aydınlar, Bedeller, Çaltepe, Şatırlar ve Hatıplar mahallesinde çok amaçlı yarı açık tesis kurduklarını dile getiren Başkan Yaralı, Kepenekli'de ise mevcut tesisin bakım ve onarımını yaptıklarını, önümüzdeki süreçte mahallelerde buna benzer ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmek için çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

Muhtar Bakırlı'dan Başkan Yaralı'ya teşekkür

Çamlıyurt Mahallesi Muhtarı İbrahim Bakırlı ise Çamlıyurt Mahallesinin yıllardır hayalini kurduğu düğün salonuna kavuştuğunu belirterek, “Geçmişten bu yana düğünlerimiz köy meydanında yapılıyor. Yağmur ve çamurdan dolayı halkımız büyük sıkıntı çekiyordu. Özü, sözü bir olan Belediye Başkanımız Hüseyin Yaralı, sözünde durdu ve Çamlıyurt'a kapalı düğün salonu yaptı. Başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.