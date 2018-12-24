Saruhanlı Belediyesi Dilek Mahallesine muhtarlık bürosu yaptı

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, ilçeye bağlı mahalle muhtarlarının talepleriyle yakından ilgilendiklerini, muhtarların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda muhtarlık bürosu bulunmayan mahallelere bina inşa ettiklerini dile getiren Yaralı, şunları kaydetti:

“8'i ilçe merkezinde 42'si merkez sınırları dışında olmak üzere ilçemize bağlı toplam 50 mahallemiz ve 50 muhtarımız bulunuyor. Muhtarlarımızın hepsi bizim için çok değerli, yüklendikleri görev bakımından önemli bir vazifeyi yerine getiriyorlar. Muhtarlarımız, devlet ile millet arasında köprü görevi görüyor, milletin talep ve isteklerini devletin ilgili kurumlarına iletiyorlar. Bizlerde bu kapsamda bize iletilen ihtiyaçları imkanlarımız ölçüsünde süratle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir çok mahallemizde muhtarlık büroları inşa ettik.Bunlardan birini de Dilek mahallemize kazandırdık. Hayırlı olsun."