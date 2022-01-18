Saruhanlı Belediyesi engelliler için konser düzenledi

Saruhanlı Belediyesi tarafından "Engellilere Saygı Gecesi" etkinliği kapsamında düzenlenen, Manisa Musiki Derneği Korosu ile Saruhanlı Belediyesi Türk Müziği Korusu konseri, dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Saruhanlı Serdar Yaralı Kültür Merkezinde düzenlenen konseri, Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve eşi Zehra Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal ve Mesut Sökmen, sivil toplum örgütü başkanları, muhtarlar, Engelliler Derneği Başkanı Kazım Uysal ve üyeleri, Millet İttifakı üyeleri ve çok sayıda misafir ilgiyle izledi.

Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserlerinin, koro ve solo olarak seslendirildiği konser, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konserin sonunda Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Musiki Derneği Başkanı Mehmet Yumrukaya'ya, Saruhanlı Engelliler Derneği Başkanı Kazım Uysal ise Koro Şefi Tahir Kahraman'a çiçek verdi.