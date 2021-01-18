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Saruhanlı Belediyesi kapanan yolları ulaşıma açtı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Şatırlar mahallesi güzergahında kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtıklarını bildirdi.


Başkan Zeki Bilgin, kar yağışının etkili olduğu Şatırlar mahallesini ziyaret ederek bölgede kapanan yolların ulaşıma açılması için Saruhanlı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.


Daha sonra Şatırlar Muhtarı Gürcan Eroğlu ve vatandaşlarla bir araya gelen Bilgin, burada yaptığı açıklamada Şatırlar, Aydınlar ve Büyükbelen mahallelerinde kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığını kaydetti.


Kapanan yolları ulaşıma açmak için iş makineleri ile yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bilgin, şunları söyledi:


"Kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için Afet Koordinasyon Merkezi oluşturduk. Bu kapsamda gelen ihbarlara anında müdahale ettik, kapanan yolları ulaşıma açtık. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemiz genelinde kar yağışına bağlı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu konuda meydana gelebilecek vakalara karşı gerekli hazırlıkları yaptık."



Sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı


Öte yandan Saruhanlı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Saruhanlı'da kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için ilçe merkezine ve doğaya yiyecek bıraktı.

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