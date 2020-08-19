Saruhanlı Belediyesi mahalleleri güzelleştiriyor

Saruhanlı Belediyesi ekipleri tarafından bir yandan Paşaköy'ün eski düğün salonunda tadilat yapılırken, diğer yandan da Seyitoba Mahallesine düğün, dernek ve cemiyet gibi sosyal etkinliklerin yapılabileceği üzeri kapalı alan inşa etti.

Başkan Bilgin: “Kadınlara el sanatları kursları açacağız”

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy Mahallesinde atıl haldeki eski düğün salonunda başlattıkları tadilat çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Başkan Bilgin, Paşaköy mahallesini ziyaret ederek, Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydır ile birlikte Düğün Salonunda devam eden bakım- onarım çalışmalarını inceledi.

Başkan Bilgin, binadaki tadilat tamamladıktan sonra salonu Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis edeceklerini ve burada kadınlara yönelik el sanatları kursları açılmasını sağlayacaklarını belirterek şöyle dedi:

"Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin Beldenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir kent oluşturmak en büyük hedefimizdir."

Seyitoba Mahallesine sosyal etkinlik alanı yapıldı

Saruhanlı Belediyesi, Seyitoba Mahallesine düğün, dernek ve cemiyet gibi sosyal etkinliklerin yapılabileceği üzeri kapalı alan inşa etti.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ve Sarıçam mahallelerinden sonra benzer bir tesisi de Seyitoba Mahallesine inşa ettiklerini kaydetti.

Kapalı pazar yeri tarzında yapılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan tesisin Seyitoba'ya hayırlı olmasını dileyen Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız, her türlü olumsuz hava şartlarında düğün, sünnet, hayır yemeği gibi cemiyetlerini yazın güneşten, kışın yağmurdan etkilenmeden burada yapabilecekler. Yaptığımız hizmetin Seyitoba mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."

Seyitoba Muhtarı Ali Çetinkaya ise yapılan yatırımdan dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti.