Saruhanlı Belediyesi, öğrencileri Pamukkale'ye götürdü

Saruhanlı Belediyesi, belediyenin düzenlediği festival ve programlarda görev alan Yılmaz Şehit Mustafa Sonkaya Ortaokulu Halk Oyunları ekibini Pamukkale'ye geziye götürdü.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'nın talimatı ile düzenlenen gezi kapsamında Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik kentini gezen öğrenciler Denizli'de keyifli bir gün geçirdi.

Başkan Yaralı, geziyle ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek ilçede bir çok kez geziler düzenlediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs Gazilerini KKTC'ye, mahalle muhtarlarını Karadeniz'e gönderdiklerini belirten Başkan Yaralı, vatandaşlara yönelik Çanakkale'ye düzenledikleri gezilerin rutin olarak devam ettiğini kaydetti.

Bu kez de Pamukkale'ye bir gezi düzenlediklerini ifade eden Başkan Yaralı, "Yılmaz Şehit Mustafa Sonkaya Ortaokulumuzun halk oyunları ekibi, Belediyemizin düzenlediği etkinliklerde hiç bir karşılık beklemeden bir çok kez görev aldı. Bizde onlar için bir gezi düzenleyip çocuklarımızı ödüllendirmek istedik. Bu kapsamda öğrencilerimiz Pamukkale'ye gidip güzel bir gün geçirdiler" dedi.