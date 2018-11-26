Saruhanlı Belediyesi Satranç Turnuvası düzenledi

Saruhanlı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Saruhanlı İlçe Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen, 'Sevgili Öğretmenim Hızlı Satranç Turnuvası'nda 150 öğrenci kıyasıya yarıştı.

Saruhanlı Belediyesine ait Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya ilçe genelindeki okullardan 5 kategoride 150 öğrenci katıldı. Etkinliğe öğrencilerin aileleri de büyük ilgi gösterdi.

Başkan Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Saruhanlı'da satranç sporunu sevdirmek ve geniş kitlelere yaymak amacıyla bu turnuvanın düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Saruhanlı Belediyesi olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. 150 sporcunun katılımı ile dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında bu etkinliği düzenledik. Bu vesile ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor ve tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.”

Turnuva Direktörü Veli Yıldız ise etkinlikle ilgili verdiği bilgide öğrencilerin 5 farklı kategoride yarıştığını, potansiyel olarak Saruhanlı'da çok zeki ve akıllı çocukların bulunduğu ifade etti.

Turnuvanın sonunda dereceye giren öğrencilere, sponsorluğunu Saruhanlı Belediyesinin üstlendiği madalya ve plaket ödülleri verildi. Öğrencilerin ödüllerini Belediye Meclisi Üyesi Nuri Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık verdi.