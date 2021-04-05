İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saruhanlı Belediyesi yangın bölgesinde

Saruhanlı Belediyesi, Büyükbelen Mahallesinde meydana gelen, 5 ev 2 otomobilin yanarak zarar gördüğü yangın bölgesinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yangının yol açtığı hasarın giderilmesi için olayın hemen ardından belediye ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini bildirdi.


Konuyu hassasiyetle takip ettiğini ifade eden Başkan Bilgin, "Büyükbelen'de yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Yanan evlerde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangının yol açtığı hasarın ve mağduriyetin giderilmesi noktasında üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla burada yangından zarar gören vatandaşlarımıza yardımda bulunacağız." dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.