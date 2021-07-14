İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saruhanlı Belediyesi yüzme kursları başladı

Saruhanlı Belediyesi tarafından açılan yüzme kursu başladı.

2 uzman antrenör eşliğinde eğitime başlayan 6 ile 14 yaş arasındaki yaklaşık 160 öğrenci 5 hafta eğitim görecek.


Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Meclis Üyesi Hasan Aydır ile birlikte havuzu ziyaret ederek kursa katılan öğrencilerle sohbet etti.


Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın geleceği ve iyi bir eğitim almaları için bizler Belediye olarak onlara her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.