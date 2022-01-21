Saruhanlı Belediyesi'nde işçinin yüzünü güldüren sözleşme

240 işçiyi kapsayan sözleşmeye göre Belediyede en düşük taban işçi maaşına yüzde 55 zam uygulandı. Böylelikle (çocuk yardımı, 15+15 olmak üzere yılda 2 defa yevmiye ücreti ve bayram ikramiyeleri hariç) en düşük işçi maaşı net 4 bin 752 TL'ye yükseldi.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Gökay Sezgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, SARBEL A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arguz, Kültür ve Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu, işyeri temsilcisi Hasan Kozlu, işçi temsilcileri Cem Çalış ve Ayhan Oruç ile diğer görevliler katıldı.

Daha önce yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakat metinleri taraflar arasında karşılıklı olarak imzalandı. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan 2 yıl süre zarfında geçerli olacak anlaşma kapsamında belediyede görevli 240 işçinin maaşlarına yüzde 55 zam uygulandı. Böylelikle (çocuk yardımı, 15+15 olmak üzere yılda 2 defa yevmiye ve bayram ikramiyeleri hariç) en düşük işçi maaşı net 4 bin 752 TL'ye yükseldi. Ayrıca, taraflar arasında 2 yıllık süre içinde enflasyon rakamlarının açıklandığı dönemlerde, maaşları görüşmek üzere tekrar bir araya gelme kararı alındı.

Kadrolu işçilere yüzde 33 zam

Öte yandan Saruhanlı Belediyesi ile (Belediye-İş) arasında Belediyede görevli 16 kadrolu işçiyi ilgilendiren 2 yıllık toplu iş sözleşmesi daha imzalandı. Buna göre kadrolu işçilerin maaşlarına 2022 yılı için yüzde 33, 2023 yılı için ise açıklanacak enflasyon rakamı + yüzde 10 puan zam uygulanacak.

Başkan Bilgin, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, işçinin ve emekçinin yüzünü güldürecek bir düzenlemeye daha imza attıklarını ifade ederek, "Bizler işçinin, emekçinin hakkını elbette vereceğiz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Bugüne kadar nasıl ki işçilerimizin haklarını kollayıp savunduysak bundan sonra da aynı hassasiyetimizi sürdüreceğiz. CHP'li Belediyeler olarak işçilerimize asgari ücretin üzerinde maaş vereceğimizi beyan etmiştik. Biz asgari ücretin 500 lira üzerine çıktık. Hayırlı olsun."

Belediye İş Sendikası Başkanı Sezgin ise işçiye verdiği desteğinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti.