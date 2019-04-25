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Saruhanlı Belediyesinden 62 camide temizlik çalışması

Saruhanlı Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala ilçedeki camilerde temizlik çalışması başlattı.


Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki 62 camide ihtiyaca göre temizlik yapılacağını kaydetti. Saruhanlı Belediyesi olarak, her bir insana ulaşmak, her birine hizmet götürmek gibi büyük bir sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Bilgin, “11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu kapsamda camilerimizde temizlik çalışmaları başlattık. Ekiplerimiz, halıları yıkayıp genel temizlik yapıyor. Duaların ve ibadetin daha da anlam kazandığı bu günlerde, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmalıyız. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır" dedi.


Başkan Bilgin, konuşmasının sonunda 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının tüm Müslüman alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

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