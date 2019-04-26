Saruhanlı Belediyesi'nden arazi yollarında ıslah çalışması

2019 yılı tarım sezonu yaklaşırken, üreticilerin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdüren Saruhanlı Belediyesi, yolların ıslahı noktasında yoğun bir çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Saruhanlı 55 bin nüfusu olan büyük bir ilçe, bunun 40 bini köy ve belde vasfından mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde, 15 bini de merkezde yaşıyor. Ekonomisi tarıma dayalı olan Saruhanlı'da çiftçi ve üretici kardeşlerimizin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için greyder ile arazi yollarını düzenliyoruz" dedi.

Başkan Bilgin, arazi yollarındaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması için, ilçedeki Sarıkız Sulama Birliğine ait greyderi de kullandıklarını, iki iş makinesinin mahallelerde yoğun mesai harcadığını kaydetti.