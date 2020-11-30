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Saruhanlı Belediyesinden arazi yollarında kış bakımı

Saruhanlı Belediyesi ilçenin çeşitli bölgelerindeki arazi yollarında ıslah çalışmalarını sürdürüyor.


Üreticilerin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdüren Saruhanlı Belediyesi, yolların ıslahı noktasında yoğun bir çalışma yürütüyor.


Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Saruhanlı 55 bin nüfusu olan büyük bir ilçe, bunun 40 bini köy ve belde vasfından mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde, 15 bini de merkezde yaşıyor. Ekonomisi tarıma dayalı olan Saruhanlı'da çiftçi ve üretici kardeşlerimizin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için iş makinelerimiz ile arazi yollarını düzenliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

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