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Saruhanlı Belediyesinden deprem bölgesine yardım

İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem nedeniyle Saruhanlı Belediyesi bölgede devam eden enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmir’e 13 kişilik ekip gönderdi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem nedeniyle Saruhanlı Belediyesi bölgede devam eden enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmir'e 13 kişilik ekip gönderdi.


Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in talimatı üzerine yola çıkan ekipler, bölgede AFAD koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalara destek veriyor.


Belediye Başkanvekili Özgür Göktoprak, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Kültür ve Sanat Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu İzmir'e hareket eden ekibi şantiyeden uğurladı.



Saruhanlı Belediyesinden depremzedelere yardım


Saruhanlı Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Saruhanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 50 koli gıda ve battaniye yardımında bulundu.


Hazırlanan yardım malzemeleri Belediye Başkanvekili Özgür Göktoprak, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Kültür ve Sanat Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu tarafından SYDV'na teslim edildi.

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