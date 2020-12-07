Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım

Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralık ayı olağan meclis toplantısında bu konuyu görüşerek, Belediye bütçesinden esnaflara yardım yapılması için oy birliğiyle karar aldıklarını ifade etti.

İlçede faaliyet gösteren ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen esnafların ekonomik sıkıntı içine düştüklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"İlçemizde yüzlerce esnafımızın işyeri şu an kapalı durumdadır. Günlük kazançları ile evlerinin geçimini sağlayan esnaf arkadaşlarımız ekonomik sıkıntıya düştü. Onlara bir nebze olsun destek olmak amacıyla böyle bir karar aldık. Konuyu Belediye meclisimizde görüşüp onayladık. Hayırlı olsun. Temennimiz bu salgın bir an evvel ortadan kalkması ve ülkemizin düzenine kavuşmasıdır."