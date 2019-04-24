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Saruhanlı Belediyesinden park ve bahçelerde temizlik hamlesi

Saruhanlı Belediyesi, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda çim biçme, yabancı otla mücadele, temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.


Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in talimatıyla harekete geçen ekipler, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ortaya çıkan çim ve yabani otların temizliği için yoğun mesai harcıyor.


Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra sokak ve caddelerde çalışmalar gerçekleştirilen ekipler, yabani ot temizliğiyle, çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesini sağlarken, ilçeyi daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor.


Başkan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Park, bahçe, kaldırımlar, okul bahçelerimiz, refüjler ve mesire alanlarında çim biçme ve yabani ot temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Belirlenen program dahilinde ekiplerimiz şehrimizin çehresini değiştirecek. Çalışmalarımız yaz mevsimi boyunca devam edecek, halkımıza daha estetik park, bahçe ve mesire alanları oluşturacağız."

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