Saruhanlı Belediyesinden tepki çeken değişiklik

Manisa'nın Fatihi Saruhan Bey'in siluetini logodan çıkaran Saruhanlı Belediye Meclisi şimdi de Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan ve tarihe cumhuriyetin ilk hava harp şehidi olarak geçen Cengiz Topel'in ismini caddeden kaldırdı. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna rağmen caddeye eski CHP ilçe başkanlarından Sefer Özlü'nün ismi verildi.

Saruhanlı Belediye Meclisi toplantısında, Mütevelli Mahallesi'ndeki düğün salonuna, Mütevelli eski belde belediye başkanı Hasan Topçu'nun, ilçedeki Cengiz Topel Caddesi'ne eski CHP ilçe başkanlarından merhum Sefer Özlü'nün, Yahya Gür Parkı'na ise eski CHP ilçe başkanlarından Merhum Dr. Muharrem Ekici'nin adı verildi.

Saruhanlı Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in başkanlığında belediyeye ait Üzüm Otel'de gerçekleştirildi. Meclis gündemine ilişkin çeşitli konuların ele alındığı toplantıda, ilçeye bağlı Mütevelli Mahallesi'ndeki düğün salonuna isim verilmesi teklifi görüşüldü.

Başkan Bilgin, söz konusu maddeyi oylamaya sunmadan önce yaptığı konuşmada, Hasan Topçu'nun Belediye Başkanı olarak 3 dönem Mütevelli'ye hizmet ettiğini, düğün salonunu da Hasan Topçu'nun yaptığını, bu nedenle salona onun adının verilmesini uygun gördüklerini kaydetti. Başkan Bilgin'in konuşmasının ardından oylamaya sunulan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

"Adına mahalle var caddede olması doğru değil"

Daha sonra Saruhan Mahallesi'ndeki Cengiz Topel Caddesi'nin adının "Sefer Özlü Caddesi", Yahya Gür Parkı'nın adının ise "Dr. Muharrem Ekici Parkı" olarak değiştirilmesi teklifi masaya yatırıldı.

Başkan Bilgin, bu konu üzerine yaptığı açıklamada, "İlçemizde Cengiz Topel adında bir mahallemiz var. Böyle bir isim varken, Cengiz Topel adında bir cadde isminin olması doğru değil. Allah rahmet eylesin Sefer Özlü, Saruhanlı'ya büyük hizmetleri geçmiş ve bu uğurda katledilmiş bir vatandaşımızdır. Bu nedenle adının yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan Yahya Gür ise ilçemizde geçmiş yıllarda kaymakam vekilliği yapmış bir isim ancak bunun dışında Saruhanlı ile bir bağı olmamış. Bu nedenle mekanı cennet olsun, değerli kardeşim Dr. Muharrem Ekici'nin ismini Yahya Gür Parkı'na vermek istedik" diye konuştu.

Söz konusu isim değişikliği talebini içeren her iki madde, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP ve İYİ Parti grubunun oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.