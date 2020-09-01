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Saruhanlı Belediyesinden vatandaşlara aşure hayrı

Saruhanlı Belediyesi “Muharrem Ayı” dolayısıyla ilçedeki merkez cami önünde vatandaşlara aşure dağıttı.


Programa Belediye Başkanı Zeki Bilgin, İlçe Müftüsü Muhammet Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Bilgin, programda kapalı kaseler içinde bulunan aşureleri vatandaşlara ikram etti. Bu sırada yoğunluk oluşmaması için zabıta ekipleri tarafından, maske dağıtılıp, sosyal mesafe düzeni sağlanarak gerekli önlem alındı. Başkan Zeki Bilgin, hayır programda gazetecilere yaptığı açıklamada, aşurenin birlik, beraberlik ve sevgiyi simgelediğini dile getirerek, "Peygamberimiz Hz. Muhammet'in torunu Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin'i ve 72 can yoldaşını rahmet ve saygıyla anıyorum. Bizler din, dil, ırk ve renk ayrımı olmadan ilçemizden dünyaya sevgi ve hoşgörü penceresi açacağız. Bu yolda en büyük gücümüz Cumhuriyet ve laiklik olacaktır. Bu nedenle herkese elimizi uzatıyor, barış için, kardeşlik için Cumhuriyetimiz için el ele verelim, tek yürek olalım diyoruz" dedi.

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