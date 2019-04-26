Saruhanlı Belediyespor'dan Başkan Bilgin'e Şampiyonluk Kupası

Manisa U-19'lar ligini birinci tamamlayıp grup lideri takımlar arasında düzenlenen turnuvayı üçüncülükle bitiren ve Uşak'ta düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Saruhanlı Belediyespor yöneticileri, kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e hediye etti.

Saruhanlı Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yaralı ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Koç ile İbrahim Aydoğan Başkan Bilgin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, kulüplerine sağladığı katkılarından dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür eden Yaralı, kazandıkları şampiyonluk kupası Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e hediye etti. Kulüp Başkanı Yaralı, burada yaptığı konuşmada, kendileri açısından güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek şunları kaydetti: “Manisa U-19'lar ligini şampiyon olarak tamamladık. 2-5 Mayıs'ta Uşak'ta düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Burada ilçemizi başarıyla temsil edeceğimize ve Sayın Belediye Başkanımıza bir kupa daha getireceğimize inanıyorum. Bize bu yolda büyük destek veren Başkanımız Zeki Bilgin'e teşekkür ederim" dedi.

Başkan Bilgin ise ziyaretlerinden dolayı Saruhanlı Belediyespor yöneticilerine teşekkür ederek, Uşak'ta düzenlenecek turnuvada takıma başarılar diledi. Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyesi olarak ilçedeki Amatör spor kulüplerinin tamamına imkanlar elverdiği ölçüde destek olacaklarını, takımların bulundukları konumdan bir üst lige çıkması için ortaya koyacakları mücadeleye her zaman katkı sunacaklarını kaydetti.