Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı vefat etti

Edinilen bilgiye göre, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Manisa Şehir Hastanesinde tedavi gören Yaralı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yaralı'nın cenazesinin 9 Şubat Çarşamba günü Saruhanlı merkez camiinden kaldırılacağı bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yaralı, 1984 ile 1994 yılları arasında Saruhanlı'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Halil Yaralı'nın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında "1984-1994 yılları Saruhanlı Belediye Başkanımız, değerli ağabeyim Halil Yaralı vefat etmiştir. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Kendisini unutmayacağız" dedi.