Saruhanlı-Gölmarmara yoluna bakım onarım çalışması

Dolgu çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışması yapılacak olan yolda, iki ilçe arası ulaşım artık daha güvenli ve rahat olacak.

Üretken belediyecilik anlayışıyla Manisalı vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçesi arasındaki bağlantı yolunu bakıma aldı. Mevcut yolda dolgu çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi daha sonra da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Yürütülen çalışmaları takip eden Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin, "Çalışmaların ilk etabında dolgu çalışması yapılıyor. Yol zemininin sağlamlaştırılması ile birlikte sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yolda ulaşım konfora kavuşacak.” dedi.