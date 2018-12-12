İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saruhanlı'da 4 bin çöp konteyneri yıkanıyor

Çevreye duyarlı çalışmaları ile takdir toplayan Saruhanlı Belediyesi bir yeniliğe daha imza attı.

Belediye, kısa süre önce satın aldığı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile ilçede 4 bine yakın çöp konteynerini düzenli olarak yıkamaya başladı.


Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre çalışmaları kapsamında geçtiğimiz haftalarda 5 bin litre temiz, 5 bin litre pis su kapasiteli çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı satın aldıklarını anımsattı. Bu araç ile bin 100'ü ilçe merkezinde, 2 bin 761'i merkez dışında kalan mahallelerde olmak üzere toplam 3 bin 861 çöp konteynerini yıkamaya başladıklarını dile getiren Yaralı, uygulanan dezenfekte işlemi ile çöp konteynerlerinde meydana gelen kötü kokunun da ortadan kalktığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.