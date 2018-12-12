Saruhanlı'da 4 bin çöp konteyneri yıkanıyor

Belediye, kısa süre önce satın aldığı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile ilçede 4 bine yakın çöp konteynerini düzenli olarak yıkamaya başladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre çalışmaları kapsamında geçtiğimiz haftalarda 5 bin litre temiz, 5 bin litre pis su kapasiteli çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı satın aldıklarını anımsattı. Bu araç ile bin 100'ü ilçe merkezinde, 2 bin 761'i merkez dışında kalan mahallelerde olmak üzere toplam 3 bin 861 çöp konteynerini yıkamaya başladıklarını dile getiren Yaralı, uygulanan dezenfekte işlemi ile çöp konteynerlerinde meydana gelen kötü kokunun da ortadan kalktığını söyledi.